الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب شحنة مخدرات عبر الحدود مع مصر

أحبطت القوات الإسرائيلية يوم السبت، محاولة تهريب مخدرات بقيمة 1.2 مليون شيكل عبر الحدود مع مصر.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن القوات رصدت عددا من المشتبه بهم حاولوا تهريب مخدرات من مصر إلى داخل إسرائيل.

وأكدت أن القوة التي وصلت المكان وأحبطت محاولة التهريب، ضبطت كيسا فيه حوالي 31 كيلوغراما من المخدرات تقدر بحوالي 1.2 مليون شيكل (حوالي 344 ألف يورو).

وأفاد بأن المضبوطات سلمت الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية