رئيس صربيا يتعهد بعدم التراجع عن سياسة السلام في ضوء التوترات في كوسوفو

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش بعد اجتماع حكومي بشأن التوترات المتصاعدة في كوسوفو وميتوهيا حول إجراءات بريشتينا المثيرة للجدل، إن "صربيا لن تتراجع عن سياسة السلام والاستقرار".

وكتب فوتشيتش في منشور: "نحن لا نتراجع عن سياسة السلام والاستقرار المسؤولة".

وعقد فوتشيتش أمس الجمعة خلف أبواب مغلقة اجتماعا لمدة خمس ساعات مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا ميروسلاف لاجاك.

وفي صباح اليوم السبت، عقد فوتشيتش اجتماعا مع مجلس الوزراء، واجتماعات مع سفيري الصين تشن بو وسفير روسيا ألكسندر بوتسان خارتشينكو، وتوجه إلى البطريرك لإجراء محادثة مع رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الصربية، ومن المتوقع أيضا حضور رئيس جمهورية البوسنة والهرسك الصربية ميلوراد دوديك.

المصدر: نوفوستي