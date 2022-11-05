وزير إسرائيلي سابق: نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية الإيرانية

رجح وزير الاستيطان الإسرائيلي السابق، تساحي هنغبي، إقدام بلاده على شن هجوم على إيران خلال فترة الحكومة المتوقع تشكيلها من قبل بنيامين نتنياهو في فترة ولايته القادمة.

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وفي مقابلة مع "القناة 12" العبرية، قال تساحي هنغبي: "حسب تقديري، فإن نتنياهو سيعمل في فترة حكومته القادمة على تدمير المنشآت النووية الإيرانية، ولن يكون خيار غير ذلك"، حيث أرجع تقديره إلى معرفته بنتنياهو على مدى 30 عاما.

وأضاف: "لقد نسينا المفاوضات التي جرت بين إيران والقوى الكبرى بعدما توقفت فعليا، وفي حال لم تنته هذه المفاوضات باتفاق ولم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مستقل، فإن نتنياهو سيعمل على تدمير المنشآت النووية في إيران"، لافتا إلى أنه "في حال لم يقم نتنياهو بذلك فإن إسرائيل ستواجه تهديدا وجوديا".

وذكرت القناة "12" أنه "في مايو الماضي أجرى الجيش الإسرائيلي مناورات عسكرية أطلق عليها "عربات النار" تحاكي هجوما واسعا على إيران، كما جرى الاستعداد لأي سيناريو ضد إسرائيل، سيما وأن الأخيرة لم تكتف بالإجراءات التي اتخذتها القوى الكبرى بما يخص النووي الإيراني، لا في الجانب السياسي ولا في الجانب العملياتي"، إذ "تعتقد إسرائيل أنه جرى تركها لوحدها في ما يتعلق بوقف المشروع الإيراني، فيما تود أن ترى تعاونا أكثر شمولا وأهمية في الجانب العملياتي مع دول المنطقة والقوى الكبرى، كما توقعت ان تشهد عقوبات اقتصادية أكبر بكثير على إيران ردا على الإجراءات التي تنفذها اليوم، حيث من الناحية العملية يتواصل المشروع النووي بوتيرة معتدلة وبشكل أساسي حول تخصيب اليوارنيوم".

كما أوضحت القناة أن "إسرائيل تعول على خيار عسكري جدي من طرف واشنطن إلى جانب خيار هجوم من قبلها (إسرائيل)، واللذين من أجلهما أن يعيدا إيران إلى المفاوضات النووية، علما أن المؤسسة الأمنية والجيش الإسرائيلي يعدان خيارا عسكريا حقيقيا وجديا ولكن فقط عندما يأتي مع تهديد أمريكي مماثل".

المصدر: "عرب 48"