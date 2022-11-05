ستولتنبرغ: مخاطر تعليق عمل ممر الحبوب لا تزال قائمة

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إنه بسبب الوضع في أوكرانيا، "لا تزال مخاطر تعليق عمل ممر الحبوب قائمة".

وأضاف ستولتبيرغ في مقابلة لقناة "NTV"، ""المخاطر ستبقى.. لمكافحة الجوع يجب أن تستمر الحبوب الأوكرانية في التدفق إلى العالم.. صفقة الحبوب لها أهمية كبيرة".

في 30 من أكتوبر الماضي، أعلنت روسيا تعليق المشاركة في صفقة الحبوب بعد الهجوم الإرهابي الذي شنته كييف على سفن أسطول البحر الأسود والسفن المدنية في سيفاستوبول. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا تستأنف مشاركتها في العمل في صفقة الحبوب.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن كييف قدمت تأكيدات بأنها لن تستخدم الممرات الإنسانية لصفقة الحبوب لأغراض عسكرية.

المصدر: نوفوستي