إيران تطور ميناء روسيا على بحر قزوين

أعلنت شركة الخطوط البحرية الإيرانية اليوم السبت، عن بدء تطوير ميناء "ساليانكا" الروسي المطل على بحر قزوين.

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وفي بيان لها، أوضحت الشركة أن "طاقة ميناء ساليانكا بجانب مينائي "محج قلعة" و"عليا" إضافة إلى موانئ صغيرة اخرى على بحر قزوين تبلغ 8 مليون طن سنويا"، لافتة إلى أن "الطاقة الاستيعابية لميناء "ساليانكا" تبلغ مليون طن سنويا، ومع عمليات تطوير شركة الخطوط البحرية الايرانية له، فإن الازدهار التجاري بين إيران وروسيا سيشهد زيادة عن ذي قبل".

وأضاف البيان أن "الميناء يمتلك محطة للغلال بطاقة 40 الف طن، ستزداد إلى 55 ألف طن فيما يتم تركيب رافعات بقدرة 32 طنا في الميناء بجانب أعمال صيانة أخرى لأنواع الرافعات"، مؤكدا أن قيمة استثمارات الشركة الإيرانية في ساليانكا تبلغ نحو 10 ملايين دولار، منها شراء 270 حاوية عبر تسهيلات من بنك روسي، كما أنه تم اعادة تأهيل الارصفة والطرق الداخلية فيه.

وأشارت الشركة إلى أن "السلع الإيرانية المصدرة الى الميناء الروسي، في الشهور التسعة الاولى من سنة 2022 سجلت 35 ألف طن بنمو 45% على أساس سنوي"، معتبرة أن الشركة ترى أن الميناء يشكل موقعا استراتيجيا لإيران بغية تطوير علاقتها مع روسيا وقد قامت بدورها بفتح مكاتب تمثيلية لها في روسيا لهذا الغرض.

وأوضح البيان أن شركة الخطوط البحرية الايرانية ترى أن تطوير فعالياتها في ميناء ساليانكا يقع في اطار النشاط بممر الترانزيت الشمال – الجنوب وقد افتتحت بالمراكز التجارية الروسية الهامة مثل موسكو وسانت بطرسبرغ مكاتب بهدف تسهيل التبادل التجاري لروسيا عبر ممر الترانزيت، مثل الهند والصين والإمارات ورابطة الدول المستقلة CIS".

المصدر: "نور نيوز"