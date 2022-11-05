 الدفاع الروسية تعرض فيديو لتدمير مرتزقة أجانب في أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن العسكريين الروس اكتشفوا خلال تنفيذ مهام قتالية، وجود مجموعة من المرتزقة الأجانب في غابة وقاموا بضرب هذه المجموعة، ونشرت الوزارة شريط فيديو حول ذلك.

وظهر في اللقطات، كيف تمكنت قوة الاستطلاع بواسطة الدرونات الطائرة من اكتشاف العدو وتحديد إحداثياته ​​ونقلها إلى أطقم منظومات الصواريخ المضادة للدبابات وقاذفات القنابل الآلية.

وبفضل المعلومات المتوفرة، تم استهداف المجموعة المعادية بمنظومات القذائف المضادة للدبابات، وخلال ذلك تمت إصابة عربة مدرعة معادية تم تمويهها في الغابة.

وقال قائد مجموعة الاستطلاع الروسية: "اصطدمنا بمجموعة من المرتزقة، من البولنديين. جرى القتال في الغابة على مسافة 30-50 مترا. وطبعا هذه المسافة قصيرة جدا والغابة كثيفة. بمجرد اكتشافهم تم استهدافهم بنيران كثيفة من الأسلحة النارية الفردية ومن قاذفات القنابل".

وبعد أن فقدوا القدرة على التحرك بسرعة، تراجع المرتزقة إلى عمق الغابة، حيث تم تغطيتهم بقاذفات القنابل ونيران الأسلحة الأخرى.

المصدر: نوفوستي