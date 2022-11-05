قاذفة استراتيجية أمريكية تنضم إلى التدريبات المشتركة في كوريا الجنوبية

نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الدفاع في سيئول أن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية اليوم السبت.

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وأفاد المسؤول بأنه "من المقرر أن تشارك (قاذفة) B-1B في التدريبات بعد الظهر"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

ومددت سيئول وواشنطن مناوراتهما الجوية المشتركة حتى السبت ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية الأخيرة.

وتعتبر المناورات العسكرية الأمريكية - الكورية الجنوبية من بين الأكبر على الإطلاق، وينشر فيها الطرفان مئات المقاتلات.

واعتبرت كوريا الشمالية أن تمديد المناورات "خيار خطر جدا وسيء". ووصفت بيونغ يانغ الأربعاء التدريبات التي سميت "العاصفة اليقظة" (Vigilant Storm) بأنها "استفزازية وعدائية"، مهددة سيئول وواشنطن بـ"دفع أكبر ثمن في التاريخ".

وأجرت كوريا الشمالية في سبتمبر تعديلات على عقيدتها النووية تتيح لها تنفيذ ضربات وقائية في حال بروز تهديد وجودي للدولة.

المصدر: أ ف ب