كوليبا: أوكرانيا تتوقع استلام أنظمة دفاع جوي جديدة قبل نهاية العام

قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، إن سلطات كييف تنتظر استلام منظومات دفاع جوي جديدة ودفاع صاروخي قبل نهاية العام، وهناك اتفاقات مع العديد من الدول قيد التنفيذ.

وأضاف كوليبا: "لدينا مبدأ يتلخص في عدم التعليق على عمليات التوريد حتى تعلن عنها الدول التي تقوم بذلك، أو حتى نتفق معها على أنه يمكننا التحدث عن ذلك.هناك الكثير من العمل، بدءا من أنظمة الدفاع الجوي. هناك بالفعل اتفاقات تم التوصل إليها من قبل الرئيس وعلى المستوى الحكومي مع بعض البلدان. نحن نبذل كل الجهود الممكنة لكي يتم تنفيذ هذه الاتفاقات قبل نهاية العام الحالي".

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في وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ 45 دبابة من طراز T-72 كجزء من حزمة مساعدات عسكرية أخرى بقيمة 400 مليون دولار. وتشمل المساعدات الأمريكية الجديدة أيضا 250 ناقلة جند مدرعة من طراز M1117 ، و 40 قاربا مدرعا من الفئة النهرية، و 1100 درون استطلاع وهجوم من طراز Phoenix Ghost ، وأنظمة دفاع جوي محدثة من طراز Hawk.

المصدر: نوفوستي