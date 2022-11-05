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في زلة لسان جديدة.. بايدن يتحدث عن إنجاز مرتقب لـ General Motors "بحلول 3035"

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في زلة لسان جديدة.. بايدن يتحدث عن إنجاز مرتقب لـ General Motors
AP
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ارتكب الرئيس الأمريكي جو بايدن هفوة جديدة عندما قال إن أكبر شركة لصناعة السيارات في البلاد General Motors، ستتحول بالكامل إلى السيارات الكهربائية "بحلول 3035".

وقال بايدن في كلمة ألقاها أمس الجمعة في ولاية كاليفورنيا: "الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز (ماري) بارا رفعت دعوى قضائية ضد كاليفورنيا لأن لديكم معيار انبعاثات أعلى منه في بقية البلاد.. اتصلت بي وقالت إن (سيارات الشركة) ستكون كهربائية بالكامل بحلول 3035".

وقبل ذلك بقليل، خلط بايدن بين الرئيسة التنفيذية لـ General Motors ماري بارا وآمي كوني باريت، القاضية بالمحكمة العليا الأمريكية، لكنه استدرك وسرعان ما صحح نفسه.

المصدر: RT

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