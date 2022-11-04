أردوغان يبحث مع أمين عام "الناتو" مذكرة انضمام السويد وفنلندا للحلف

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن موعد تصديق المذكرة الثلاثية بين تركيا، والسويد وفنلندا حول انضمامهما للناتو، تحددها الخطوات التي سيتخذها البلدان.

جاء ذلك خلال لقاء أردوغان، مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ.

وحسب بيان الرئاسة التركية قال أردوغان، إن وتيرة ووقت التصديق على "المذكرة الثلاثية"، سيتحدّدان من خلال الخطوات التي ستتخذها تلك الدولتان".

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وبحث الجانبان الأزمة الأوكرانية، و"الأعمال العدوانية لليونان"، إضافة إلى المذكرة الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا.

وعن التوتر بين أنقرة وأثينا، قال البيان إنه تم ذكر "الإجراءات العدوانية" لليونان، خلال الاجتماع، وقال أردوغان إن "تركيا ليست هي التي زادت التوتر في المنطقة"، وأنه "سيكون من المفيد لليونان التصرف بحكمة والاحتكام للحوار".

وحول الأزمة الأوكرانية شدّد الرئيس التركي على "ضرورة العودة للمفاوضات، من أجل إنهاء الخلافات بين روسيا وأوكرانيا، في أقرب وقت ممكن، والتوصل إلى حلّ عادل".

وقال أردوغان إن ممرّ الحبوب بدأ يعمل مرة أخرى، نتيجة الحركة الدبلوماسية التي قامت بها أنقرة على أعلى مستوى مع موسكو وكييف، وسيتم التركيز على تمديد الاتفاقية في الفترة المقبلة.

المصدر: RT