البيت الأبيض يتدخل ويوضح حقيقة تصريح بايدن عن "تحرير إيران"

أوضح منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن حول "تحرير إيران"، وقال إن "الرئيس أعرب عن تضامنه مع المحتجين".

وأضاف كيربي أن بايدن أوضح أن "الولايات المتحدة تدعم الإيرانيين الذين يحاولون الاحتجاج السلمي".

وقال: "الولايات المتحدة تعتزم مواصلة البحث عن سبل لمحاسبة السلطات الإيرانية على الطريقة التي تعامل بها شعبها".

وفي وقت سابق، وخلال خطاب ألقاه في كاليفورنيا، وعد بايدن "بتحرير إيران". ثم أوضح أن الإيرانيين "سيحررون أنفسهم" قريبا.

وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ردا على تصريح بايدن، إن البلاد تحررت قبل 43 عاما.

المصدر: RT