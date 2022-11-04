رد إيراني جديد على بايدن: الولايات المتحدة عرّابة "داعش"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الولايات المتحدة هي عرّابة "داعش"، وذلك في رد جديد لمسؤول إيراني على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال إن إيران ستتحرر.

وعبر حسابه في "تويتر" قال كنعاني إن "الولايات المتحدة كانت دولة احتلال، ولم تكن دولة تحرير طوال التاريخ"، وأضاف: "أينما ذهبت الولايات المتحدة، جلبت معها القتل والنهب وعدم الاستقرار".

آمریکا در طول تاریخ اشغالگر بوده و هیچگاه آزادیبخش نبوده است. آمریکا هر جا پا گذاشت،قتل،غارت و بی ثباتی به همراه آورد. افغانستان، عراق، لیبی، سوریه و... پیش چشم ملتهای منطقه و جهان است. از پدرخوانده داعش، آزادسازی به سبک داعش بر می آید نه غیر آن.#روز_ملی_مبارزه_با_استکبار_جهانی — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) November 4, 2022

وردا على بايدن الذي قال "سنحرر إيران" قبل أن يستدرك، بالقول: "أنهم سيحررون أنفسهم قريبا"، قال كنعاني إن "ما جرى في أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وغيرها أمام أعين دول المنطقة والعالم".

ليختم بالقول: "من الأب الروحي لداعش، يأتي التحرير بأسلوب داعش".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي رد على تصريحات بايدن بالقول "إن رئيس الولايات المتحدة نطق وقال نبحث عن حرية إيران.. السيد الرئيس! تم تحرير إيران قبل 43 عاما" في إشارة إلى الثورة الإسلامية عام 1979.

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وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بايدن، إلى "وقف النفاق".

وقال عبر "تويتر": "سيد بايدن، أوقف هذا النفاق وضع حدا له بما فيه دعم داعش".

وكانت وكالة "بلومبيرغ" ذكرت في وقت سابق اليوم أن الرئيس الأمريكي قال خلال تجمع انتخابي له أمس الخميس إن واشنطن "ستحرر إيران قريبا"، قبل أن يتدارك ما قاله سريعا.

المصدر: RT