مغادرة سفينة محملة بالزيوت ميناء تشيورنومورسك الأوكراني

أكد "مركز التنسيق المشترك" المشرف على تنفيذ صفقة الحبوب، مغادرة سفينة تحمل 12.5 ألف طن من زيت عباد الشمس ميناء تشيورنومورسك الأوكراني اليوم الجمعة 4 نوفمبر، متجهة إلى رومانيا.

وذكر المركز الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، أن شحنة سفينة Mavka سيتم تسليمها إلى رومانيا في إطارة صفقة الحبوب.

إقرأ المزيد

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه في إطار صفقة إسطنبول تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا عبر ممر إنساني فحته وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: RT