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مغادرة سفينة محملة بالزيوت ميناء تشيورنومورسك الأوكراني

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مغادرة سفينة محملة بالزيوت ميناء تشيورنومورسك الأوكراني
Sputnik
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أكد "مركز التنسيق المشترك" المشرف على تنفيذ صفقة الحبوب، مغادرة سفينة تحمل 12.5 ألف طن من زيت عباد الشمس ميناء تشيورنومورسك الأوكراني اليوم الجمعة 4 نوفمبر، متجهة إلى رومانيا.

وذكر المركز الذي يتخذ من إسطنبول مقرا له، أن شحنة سفينة Mavka سيتم تسليمها إلى رومانيا في إطارة صفقة الحبوب.

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وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه في إطار صفقة إسطنبول تم نقل 10 ملايين طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا عبر ممر إنساني فحته وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: RT

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