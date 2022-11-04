"إرنا": إلغاء اجتماع ثنائي بين إيران وأوكرانيا في بولندا قبل ساعات من موعده

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية مساء الجمعة، بإلغاء اجتماع ثنائي بين إيران وأوكرانيا في بولندا، قبل ساعات من موعده بضغط أمريكي وأوروبي.

وأفادت بأنه وعقب مزاعم أوكرانيا حول استخدام روسيا طائرات إيرانية بدون طيار في العملية العسكرية، أعلنت وزارتا الخارجية الإيرانية والروسية عن استعدادهما لعقد اجتماع ثنائي للوقوف على مصدر وأسباب هذه الادعاءات.

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وقالت إنه وعقب الاقتراح الإيراني وبموافقة أوكرانيا، توجهت مجموعة من الدبلوماسيين والخبراء الإيرانيين إلى بولندا لعقد اجتماع مشترك بهذا الشأن في وارسو.

وأضافت: "لكن قبيل ساعات من الاجتماع، منع الجانب الأوكراني من حضور الاجتماع بسبب ضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".

وجددت طهران، الجمعة، نفي اتهامات كييف بشأن إرسال إيران طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "التصريحات الانفعالية والاتهامات التي لا أساس لها لن تساعد على حل الأزمة في أوكرانيا".

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية، الجانب الأوكراني بالواقعية، وأضاف: "بدلا من الإسقاط وتوجيه اتهامات واهية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الأفضل لمسؤولي هذا البلد الرد على اقتراحات إيران البناءة لإجراء اجتماع ثنائي فني وعلى مستوى الخبراء لعرض وثائق عن مزاعمهم".

ونصح المتحدث باسم وزارة الخارجية، الجانب #الأوكراني بالواقعية، وأضاف: بدلاً من الاسقاط وتوجيه اتهامات واهية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من الافضل لمسؤولي هذا البلد الرد على اقتراحات ايران البناءة لإجراء اجتماع ثنائي فني وعلى مستوى الخبراء لعرض وثائق عن مزاعمهم. — 🇮🇷 الخارجية الإيرانية (@IRIMFA_AR) November 4, 2022

المصدر: وكالة "إرنا" الإيرانية