مدعي عام مولدوفا يلوّح بتصفية الحزب المعارض "شور"

أعلن مدعي عام مولدوفا أيون مونتينو، عن احتمال تصفية حزب "شور" المعارض، الذي ينظيم مسيرات حاشدة واحتجاجات مطالبة برحيل الحكومة على خلفية تدهور المعيشة إثر العقوبات ضد روسيا.

كما صرح رئيس "المركز الوطني لمكافحة الفساد" في البلاد، يوليان روسو، لوسائل الإعلام في وقت سابق عن التصفية المحتملة لحزب "شور"، وذلك في حال ثبت أن هذا التشكيل السياسي يتم تمويله بشكل غير قانوني.

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وقال المدعي العام مونتينو لقناة تلفزيونية محلية: "إذا لم أكن مخطئا، فإن حزب شور له صفة المشتبه به في قضية جنائية تخضع لاختصاص مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد، وفي حالة تقديم هذه القضية الجنائية للنظر فيها من قبل القضاة والطرف ذي الصلة كمدعى عليه، فإن إحدى العقوبات ضد هذا الكيان القانوني تتمثل في تصفيته".

هذا وينظم حزب "شور"، الذي انضم إليه حزب "الشيوعيون في مولدوفا"، احتجاجات في كيشيناو منذ منتصف سبتمبر.

ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، مشيرين إلى تضخم قياسي على مدار الـ 20 عاما الماضية، حيث بلغ في سبتمبر 33.97 بالمئة على أساس سنوي.

كما تتعرض قيادة البلاد لانتقادات بسبب عدم استعدادها للتفاوض مع روسيا بشأن أسعار أفضل للغاز، فضلا عن الضغط السياسي على ممثلي المعارضة.

وفي رد فعلها على تحركات "شور"، اتهمت السلطات المولدوفية الحزب بالحصول على تمويل غير قانوني، وتقوم بإجراء عمليات تفتيش دورية في مكاتبه الإقليمية.

المصدر: نوفوستي