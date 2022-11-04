وزير الدفاع الصربي يشكر السفير الروسي على دعمه لكوسوفو

أعرب وزير الدفاع الصربي ميلوتش فوتشيفيتش عن شكره للسفير الروسي ألكسندر بوتان خارتشينكو، على دعم موسكو لبلغراد في قضية كوسوفو وميتوخيا.

والتقى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الصربي، الجمعة، السفير الروسي في بلغراد وسط تصاعد التوترات في كوسوفو وميتوهيا.

وقالت الإدارة العسكرية إن " فوتشيفيتش أعرب عن امتنانه للدعم المستمر الذي تقدمه روسيا للحفاظ على سيادة صربيا ووحدة أراضيها، وأشار إلى أن تصميمنا الاستراتيجي طويل الأمد هو الحفاظ على وضع دولة عسكرية محايدة".

وقالت وزارة الدفاع الصربية إن "الوزير شدد على أن الحكومة الصربية الجديدة، على الرغم من كل التحديات، تواصل اتباع سياسة مسؤولة للسلام والتعاون وتظل ملتزمة باحترام القانون الدولي والتطبيق الكامل للاتفاقات التي تم التوصل إليها حتى الآن".

وجاء في بيان للرئاسة الصربية: "سيلتقي رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا والقضايا الإقليمية الأخرى لغرب البلقان ميروسلاف لاجاك مساء الجمعة.

وكما ذكرت وسائل الإعلام الصربية، نقلا عن مصادر، أن فوتشيتش سيعقد يوم غد السبت اجتماعا مع ممثلي صرب كوسوفو، البطريرك بورفيري من صربيا، حيث ألغى الرئيس فوتشيتش رحلة إلى مصر لحضور قمة المناخ COP 27.

وقال ممثلو حزب القائمة الصربية في كوسوفو يوم الخميس إنهم سينظرون في الانسحاب من جميع هياكل جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بسبب قرار بريشتينا إقالة قائد الشرطة الصربية في شمال الإقليم.

ويذكر أن رئيس المديرية الإقليمية "الشمالية" للشرطة في كوسوفو التي نصبت نفسها من جانب واحد، رفض، إصدار إنذارات مكتوبة إلى الصرب المحليين بشأن أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية وتمت إقالته من منصبه بقرار من بريشتينا.

المصدر: نوفوستي