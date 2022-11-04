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إيطاليا.. نشطاء يلطّخون لوحة "الزارع" لفان غوغ بحساء البازلاء (فيديو)

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إيطاليا.. نشطاء يلطّخون لوحة
Globallookpress
إيطاليا.. نشطاء البيئة يشوهون لوحة لفان غوغ بحساء البازلاء
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لطخ نشطاء يدافعون عن البيئة لوحة لفنسنت فان غوغ بحساء البازلاء في روما، احتجاجا على استخدام الكربون واستخراج الغاز الطبيعي، دون أن يتسببوا في أي ضرر للوحة المغطاة بالزجاج.

وتدخل رجال الأمن على الفور وأبعدوا المتظاهرين الذين كانوا راكعين أمام لوحة "الزارع" في متحف قصر بونابرت، لإلقاء بيان.

وكان متظاهرون ينتمون للجماعة نفسها والتي تحمل اسم "الجيل الأخير"، قد أغلقوا في وقت سابق الطريق السريع بالقرب من روما.

وأدان وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانغيوليانو، الاحتجاج قائلا: "مهاجمة الفن عمل حقير يجب إدانته بشدة.. الثقافة، التي هي أساس هويتنا، يجب الدفاع عنها وحمايتها، وبالتأكيد لا يجب استخدامها كوسيلة للاحتجاج".

ونظم نشطاء المناخ احتجاجات مماثلة في متاحف في بريطانيا وألمانيا ومناطق أخرى في إيطاليا، استهدفت أعمال فان غوغ وبوتيتشيلي وبيكاسو.

المصدر: أ ب

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