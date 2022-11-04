"Grayzone" تكشف مخططا "سريا" أعدته الاستخبارات البريطانية وجهاز الأمن الأوكراني

ذكر موقع Grayzone، نقلا عن مصادر سرية، أن الاستخبارات البريطانية والأوكرانية اتفقت على تشكيل وتدريب "جيش تخريبي إرهابي" يهاجم أهدافا حيوية في شبه جزيرة القرم الروسية.

وذكر موقع Grayzone استنادا إلى مصادره، أن ضباط الاستخبارات البريطانية وضعوا في ربيع 2022 خطة لتدمير جسر القرم.

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وذكر الموقع أن مسؤولي الاستخبارات العسكرية البريطانية اتفقوا مع فرع مدينة أوديسا لجهاز الأمن الأوكراني على تدريب وتشكيل "جيش إرهابي تخريبي أوكراني" سرّي يمارس حرب العصابات، وعمليات استطلاع وتخريب في القرم بالنيابة عن جهاز أمن الدولة الأوكراني.

وأضاف الموقع أن الأشخاص الذين دافعوا عن تدريب "الثوار"، كانوا مسؤولين عن وضع خطط تدمير جسر القرم، وهم مستشار الأمين العام لحلف الناتو كريس دونيلي، وضابط الاستخبارات الخارجية البريطانية (MI6) غاي سبيندلر، ووزير الدفاع الليتواني السابق أودريوس بوتكيفتشيوس.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع الشركة العسكرية البريطانية الخاصة Prevail Partners لتدريب المقاتلين الأوكرانيين.

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المصدر: نوفوستي