غوتيريش يحث بيونغ يانغ على الامتثال لالتزاماتها الدولية

أعلن متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ندد بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا مؤخرا.

ونقلت تاس عنه قوله إن "الأمين العام يدين بشدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات، وكذلك سلسلة من عمليات إطلاق صواريخ مختلفة خلال اليومين الماضيين".

وحث غوتيريش بيونغ يانغ على وقف الاستفزازات والامتثال لالتزاماتها الدولية.

وفي وقت سابق أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا من نوع مجهول باتجاه بحر اليابان.

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المصدر: RT