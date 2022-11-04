مسؤول ألماني: أيام قليلة من الطقس المتجمد يمكنها استنزاف الغاز بسرعة

حذر رئيس الوكالة الاتحادية الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، من احتمال نفاد الغاز من مواقع التخزين في البلاد بسرعة، إن كان فصل الشتاء شديد البرودة.

وقال كلاوس مولر في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية نشرت يوم الجمعة، "قد يكون الشتاء معتدلا حتى نهاية شهر يناير، ومع ذلك، فإن بضعة أيام باردة متجمدة كافية لزيادة كبيرة في استهلاك الغاز".

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وأضاف "نعلم من البيانات التاريخية أنه عندما يصبح الجو باردا حقا، يتم استنزاف صهاريج التخزين بسرعة".

وصرح مولر بأن الحكومة الفيدرالية إلى جانب الدول الأوروبية الأخرى ووزارات الدفاع تقوم بفحص ما إذا كانوا مستعدين بشكل كاف لمثل هذه السيناريوهات.

وأكد المسؤول الألماني: "لا تساعدنا محطات الطاقة النووية كثيرا في كمية الكهرباء التي تنتجها".

وستكون الوكالة التي يقودها مولر مسؤولة عن تقنين الغاز إذا لزم الأمر، وهو سيناريو تعمل ألمانيا جاهدة على تجنبه من خلال إطلاق مناشدات متكررة لخفض الاستهلاك بنسبة 20% على الأقل.

وكانت مستويات تخزين الغاز في ألمانيا عند 99.3% بحلول الثاني من نوفمبر.

وأوضح مولر أن هذه المخزونات وحدها تكفي لمواصلة عمل أكبر اقتصاد في أوروبا لتسعة أو عشرة أسابيع، بشرط أن يكون الشتاء متوسط البرودة كما كان الحال في 2021-2022.

المصدر: مجلة "دير شبيغل" الألمانية