بوتين يعرب عن دهشته بكيفية تزييف تاريخ الحرب في أوروبا

أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن دهشته بتزييف تاريخ الحرب العالمية الثانية بأوروبا وخداع الملايين بأن أوكرانيا حررت أوروبا من النازية، مستندين إلى الجبهة الأوكرانية في الجيش السوفيتي.

وقال: "كيف يمكنك أن تقول إن الجبهة الأوكرانية حررت أوروبا، وأن أوكرانيا هي التي حررت أوروبا؟ هذا محض هراء، كما تعلمون. لم يقاتل هناك سوى الأوكرانيين؟ فماذا عن جبهة كاريليا على سبيل المثال؟ هل أن أهالي كاريليا وحدهم من قاتلوا على جبهة كاريليا؟".

وأضاف: "هذا هراء، لكن هذا الهراء يتكرر في أوروبا، يروّجون لهذا الهراء، ويحشونه في عقول الملايين هناك".

وختم بالقول: علينا التصدي لمحاولات التزييف والتضليل هذه، وترويج الحقيقة التاريخية المثبتة بالوقائع والبرهان، وأوجّه بإيلاء اهتمام أكبر للإفصاح عن الحقائق التاريخية، وبعيدا عن أي تسييس لذلك كما كان يحدث أحيانا إبان العهد السوفيتي من تاريخ روسيا.

المصدر: نوفوستي