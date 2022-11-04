"تويتر" في رسالة للموظفين: عمليات التسريح ستبدأ الجمعة

أخطرت شبكة "تويتر" موظفيها يوم الخميس برسالة عبر البريد الإلكتروني بأنها ستباشر اعتبارا من يوم الجمعة تقليص عامليها.

وجاء في الرسالة الإلكترونية: "في محاولة لوضع Twitter على مسار سليم، سنمر بالعملية الصعبة المتمثلة في تقليص القوى العاملة العالمية لدينا يوم الجمعة".

وجاء في الإشعار أن جميع الموظفين سيتلقون بريدا إلكترونيا يوم الجمعة، كما سيتلقى أولئك الذين سيحتفظون بوظائفهم بريدا إلكترونيا على حساب عملهم، فيما سيصل أولئك الذين سيتم تسريحهم إشعار إلى بريدهم الإلكتروني الشخصي.

وتم تذكير الموظفين بعدم الكشف عن "معلومات الشركة السرية" على وسائل التواصل الاجتماعي أو للصحافة.

وقالت الشركة للموظفين "نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في "تويتر" سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل".

Here's the first official communication from Twitter's new leadership to its staff, a week after Musk took over: a fun game where you get to find out if you're laid off or not based by 9am tomorrow, based on whether the email pops up in your Twitter account or personal account. pic.twitter.com/tpJsAkiaHp — Will Oremus (@WillOremus) November 4, 2022

وتأتي عمليات التسريح في الوقت الذي تم فيه تكهن ماسك بخفض ما يصل إلى 50٪ من القوة العاملة في "تويتر"، بعد أيام فقط من توليه رئاسة الشركة التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف المغادرة.

ويسعى ماسك إلى تشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى، وأكد أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات، طريقة استمرار "تويتر" في مكافحة الكراهية والمضايقات.

المصدر: وسائل إعلام