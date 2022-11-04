"ديلي بيست": تصفية مرتزق أمريكي في أوكرانيا

أفادت صحيفة "ديلي بيست" بأن المرتزق الأمريكي سكايلر جيمس جريجس البالغ من العمر 23 عاما قد تمت تصفيته في أوكرانيا مؤخرا.

ونشرت الصحيفة النبأ نقلا عن والده وقائده. ووفقا للصحيفة كان سكايلر عضوا في "الفيلق الدولي" الذي يقاتل مع القوات الأوكرانية.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن جريجس أصيب في الصيف، بشظية بعد ضربة وجهتها طائرة مسيرة، وتم نقله لمستشفى في بولتافا، ويبدو أنه تعافى وعاد للقتال، وفي نهاية أكتوبر، تمت تصفية جريجس بإصابته بنيران مدفعية القوات المسلحة الروسية.

في الأسبوع الماضي، تم تداول نبأ تصفية المرتزق جريجس قرب باخموت في الشبكات الاجتماعية.

المصدر: RT