البرتغال ستختبر أسبوع العمل من 4 أيام

قالت صحيفة El País الإسبانية، إن حكومة البرتغال تخطط لتنفيذ تجربة أسبوع عمل من 4 أيام فقط في كل من القطاعين العام والخاص.

ووفقا للصحيفة، سيبدأ التنفيذ في الصيف المقبل، وهو لا يتضمن تقليص أجور العاملين خلال ذلك.

وحسب الخطة سيتم حتى يناير 2023، جمع الطلبات من الشركات المهتمة بالتجربة، والتي ستستمر ستة أشهر.

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وبهدف الحصول على تقييم موضوعي، لن تقدم الحكومة أي دعم أو مزايا تفضيلية للشركات المشاركة في المشروع التجريبي.

ونقلت الصحيفة عن بيدرو جوميز، أحد المشرفين على المبادرة: "نحن نرى الاهتمام الحقيقي من جانب الشركات، ونحن نقدم الدعم بهدف إحداث تغيير في العمليات ولزيادة إنتاجية العمل. وإذا كان عدد الشركات المشاركة قليلا، فسيكون هذا مؤشرا على أنه لا داعي للانتقال إلى المرحلة التالية، لأنه لا يوجد اهتمام بالموضوع. أما إذا كان العدد كبيرا، فسننتقل إلى المرحلة التالية، لأن الاهتمام سيكون حقيقيا".

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية من المشروع، في شركات القطاع العام في سنة 2024.

المصدر: تاس