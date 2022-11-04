لوكاشينكو: بيلاروس وروسيا ستشكلان مجموعة أقمار صناعية مشتركة للاستخدام المدني والعسكري

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن خطط لإنشاء مع روسيا مجموعة من الأقمار الصناعية لتنفذ في المدار الفضائي مختلف المهام بما في ذلك العسكرية.

وقال لوكاشينكو اليوم في لقاء مع ممثلي العاملين في مؤسسة التكنولوجيا الحيوية الوطنية البيلاروسية: "لقد اتفقنا مع روسيا على إنشاء مجموعة مشتركة من الأجهزة الفضائية لاستخدامها ليس فقط للأغراض العسكرية. روسيا ضخمة، ونحن تمكنا من حشر أنفسنا في هذا البرنامج ومع الروس سنقوم بتصنيع هذه الكوكبة من الأقمار الصناعية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن بيلاروس اليوم لديها "قمر صناعي يقوم برصد وتصوير جسم بطول 35 سم من ارتفاع 500-600 كلم". وقال لوكاشينكو: "لذلك، نحن نقوم بخطوات هائلة هنا".

وشدد رئيس بيلاروس، على أن رائد فضاء بيلاروسيا سيتوجه في القريب العاجل إلى الفضاء.