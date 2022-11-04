الرئيس الصربي يلتقي بالممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في ضوء التوترات في كوسوفو

يلتقي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا، ميروسلاف لاجاك، مساء الجمعة، في ضوء التوترات في كوسوفو.

وجا في بيان للرئاسة الصربية: "سيلتقي رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار بين بلغراد وبريشتينا والقضايا الإقليمية الأخرى لغرب البلقان ميروسلاف لاجاك اليوم 4 نوفمبر 2022".

ونوهت المصادر بأن الاجتماع سيتم وراء أبواب مغلقة.

كما ذكرت وسائل الإعلام الصربية، نقلا عن مصادر، أن فوتشيتش سيعقد يوم غد السبت اجتماعا مع ممثلي صرب كوسوفو، البطريرك بورفيري من صربيا، حيث ألغى الرئيس فوتشيتش رحلة إلى مصر لحضور قمة المناخ COP 27.

وقال ممثلو حزب القائمة الصربية في كوسوفو يوم الخميس إنهم سينظرون في الانسحاب من جميع هياكل جمهورية كوسوفو المعلنة من جانب واحد بسبب قرار بريشتينا إقالة قائد الشرطة الصربية في شمال الإقليم.

يذكر أن رئيس المديرية الإقليمية "الشمالية" للشرطة في كوسوفو التي نصبت نفسها من جانب واحد، رفض، إصدار إنذارات مكتوبة إلى الصرب المحليين بشأن أرقام السيارات الصادرة عن السلطات الصربية وتمت إقالته من منصبه بقرار من بريشتينا.

المصدر: نوفوستي