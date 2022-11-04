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بوتين يلفت الانتباه إلى الاختلاف بين الأوكرانيين في أوروبا وروسيا

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بوتين يلفت الانتباه إلى الاختلاف بين الأوكرانيين في أوروبا وروسيا
Sputnik
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لفت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الانتباه إلى الفرق بين الأوكرانيين الذي قدموا إلى روسيا والأوكرانيين الذين توجهوا إلى أوروبا.

وأشار بوتين إلى أن  الأوكرانيين يطالبون هناك بخصم في المطاعم، وفي روسيا يطلبون العمل.

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وقال الرئيس الروسي: "أنظروا إلى الفرق بين الأشخاص الذين أتوا من أوكرانيا إلينا، وأولئك الموجودين في أوروبا. في أوروبا يذهبون إلى المطاعم ويطالبون بخصومات لأنفسهم، وهنا عندنا يطلب الناس العمل".

وأضاف: "فعلا كان الأمر كذلك، هذا صحيح".

المصدر: نوفوستي

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