فيديو يوثق اعتداء القوات الإسرائيلية على شاب فلسطيني

نشرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، مقطع فيديو تم التقاطه في جنوب المسجد الأقصى يظهر اعتداء القوات الإسرائيلية على شاب فلسطيني.

وقالت المنظمة إنه في 14 سبتمبر 2022، حوالي الساعة 12:30 ظهرا، كان معتز الرجبي (27 عاما) وصديقه مهدي جابر (24 عاما) عائدين إلى منزلهما من العمل إلى حي سلوان في القدس الشرقية.

وعندما كانا بالقرب من نقطة مستوطنة بيت يوناتان التي أقيمت في الحي، مروا بجانب أربعة عناصر من حرس الحدود كانوا يسيرون في الشارع. وأمر أحد الضباط الرجلين بالتوقف متهما إياه بالتدخل في عمله والشتم عليه. عندما نزل الرجبي من السيارة دفعه الضباط ورشوا وجهه برذاذ الفلفل وبدأوا في ضربه. حاول جابر تصوير الاعتداء، لكن بعد ذلك وصل شرطي آخر من حرس الحدود وقام برش وجهه بالفلفل أيضا. واقتيد الرجبي إلى مخفر شرطة صلاح الدين".

المصدر: RT