مسيرات حاشدة في كافة أنحاء إيران بمناسبة إحياء يوم مقارعة الاستكبار العالمي

تحيي إيران اليوم الجمعة، اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، ويوم الطالب عبر مسيرات كبرى تخرج في العاصمة طهران، ومختلف المدن.

وذكرت وكالة مهر للأنباء، أنه تقام اليوم الجمعة مسيرة "إحياء ذكرى اليوم الوطني لمكافحة الغطرسة" في جميع أنحاء البلاد وخاصة العاصمة طهران، وأمام مقر السفارة الأمريكية سابقا في طهران.

من جهته أصدر حرس الثورة الإسلامية بيانا، اعتبر فيه هذا اليوم "يوما وطنيا لمكافحة الغطرسة العالمية، وساحة للمقاومة ومناهضة الاستكبار العالمي، ومواجهة النظام الإرهابي في الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي"، وأكد أن "الشعب الإيراني أفشل بصموده سياسة الفتنة للولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من خلالِ إثارة الاضطرابات وأعمال الشغب الأخيرة".

المصدر: مهر