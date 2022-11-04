ألمانيا.. استطلاع رأي يكشف عدم ارتياح شعبي متزايد لسياسات الحكومة بشأن أوكرانيا

أظهر استطلاع رأي أجراه معهد Infratest dimap للدراسات الاجتماعية، بطلب من قناة ARD، أن 55% من الألمان يعتقدون أن برلين لا تبذل جهودا دبلوماسية كافية لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

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وارتفع هذا الرقم بنسبة 14% مقارنة بنتيجة استطلاع مماثل في شهر أكتوبر الماضي.

واختلفت الآراء حول العقوبات ضد روسيا حيث اعتبر 37% من المستطلعين أنها ليست قوية بما فيه الكفاية، و رأى 31% أنها كافية، فيما قال 23% إنها مفرطة في الشدة.

وحسب الدراسة، فإن 66% من المستطلعين قلقون من عدم امتلاكهم المال الكافي لدفع فواتيرهم بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفع هذا المؤشر بنسبة 9% مقارنة بشهر أكتوبر.

المصدر: RT