"إرنا": مقتل اثنين وإصابة 10 من قوى الأمن بأعمال شغب في إيران

أفادت وكالة "إرنا" بمقتل 2 من قوات الباسيج وإصابة ما لا يقل عن 10 من كوادر قوى الأمن الداخلي، خلال أعمال الشغب بمحافظة البرز غرب طهران، ومدينة لاهيجان.

وبحسب وكالة "إرنا"، قام "مسلحون من المثيرين للشغب في محافظة البرز غرب طهران بشن هجوم أسفر عن مقتل أحد قوات الباسيج وإصابة ما لا يقل عن 10 من كوادر قوى الأمن الداخلي حالة بعضهم حرجة، كما قتل آخر من قوات الباسيج في مدينة لاهيجان شمال ايران".

من جانب آخر وبحسب التقرير الميداني لمراسلي وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) من محافظة البرز غرب طهران، "حاول عدد من المشاغبين في إطار عمل مخطط، وتحت ذريعة أربعينية وفاة اثنين في الحوادث الأخيرة، قطع طريق كرج - قزوين لخلق حالة من الفوضى".

المصدر: إرنا