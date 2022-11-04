درون "لانسيت" الانتحاري الروسي يدمر زورقا حربيا أوكرانيا في مياه نهر دنيبر

حصلت وكالة "نوفوستي" على لقطات حصرية صورت تدمير زورق حربي أوكراني في مياه نهر دنيبر بواسطة طائرة بدون طيار من طراز "زالا لانسيت" أطلقتها القوات المسلحة الروسية.

ويظهر في شريط الفيديو، زورق تابع للقوات البحرية الأوكرانية في مياه نهر الدنيبر. وتم رصد وتصوير السفينة المذكورة من أعلى بواسطة طائرة استطلاع بدون طيار.

بعد ذلك ظهرت في اللقطات، طائرة انتحارية بدون طيار وهي تستهدف الزورق. وبعد ذلك ظهر دخان يدل على اندلاع حريق على الزورق.

المصدر: نوفوستي