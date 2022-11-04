الصين تدعو ألمانيا إلى إعلان مشترك عن مقاطعة التدابير الحمائية من قبل بعض الدول

اقترح الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم خلال اللقاء مع المستشار الألماني أولاف شولتس، إعلان مقاطعة مشتركة للإجراءات الحمائية من قبل بعض الدول المنفردة.

ونقلت الخارجية الصينية عن شي جين بينغ: "نأمل بالعمل مع ألمانيا حتى نتمكن معا من مقاطعة التدابير الحمائية".

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ووفقا له، بهذه الطريقة، ستتمكن بكين وبرلين من ضمان "تعاون مثمر أكثر لصالح شعبي البلدين".

ووفقا للزعيم الصيني، تبدي بلاده الاستعداد لتعميق التعاون مع ألمانيا في عدد من المجالات، بما في ذلك في قطاع الفضاء وفي تنفيذ مشاريع لإدخال التكنولوجيات الخضراء.

وأشار إلى ضرورة، بذل الجهود المشتركة في مجال مكافحة الأوبئة.

المصدر: تاس