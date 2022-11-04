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بوريل: يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع آسيا الوسطى

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بوريل: يجب على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع آسيا الوسطى
Sputnik
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قال رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، إنه يجب على الاتحاد الأوروبي في الظروف الحديثة أن يعزز العلاقات مع دول آسيا الوسطى.

وشدد بوريل، في حديث له من برلين، على أن أهمية هذه المنطقة تزايدت مؤخرا من وجهة نظر استراتيجية.

وأضاف: "تكتسب بلدان آسيا الوسطى أهمية متزايدة من وجهة نظر استراتيجية. وتتعاظم أهمية هذه المنطقة في ظل الظروف الحالية في العالم. وهذه الدول تفكر في تنويع سياستها الخارجية، وهي لم تعد جمهوريات الاتحاد السوفيتي، وتدعو إلى احترام روسيا لاستقلالها. يجب أن نبني علاقاتنا معها".

وأشار بوريل إلى أنه يعتزم الأسبوع المقبل المشاركة في مؤتمر حول العلاقات بين أوروبا وآسيا الوسطى في سمرقند.

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وقال: "ستكون هذه فرصة جيدة لتعزيز اتصالاتنا وعلاقاتنا مع دول آسيا الوسطى، وكذلك لتطوير برنامجنا الاستثماري الاستراتيجي".

المصدر: نوفوستي

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