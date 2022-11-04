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رئيس تتارستان يلتقي مع البابا فرنسيس في المنامة (فيديو)

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رئيس تتارستان يلتقي مع البابا فرنسيس في المنامة (فيديو)
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استذكر رئيس جمهورية تتارستان رستم مينيخانوف خلال لقائه البابا فرنسيس في المنامة، "جمهورية تتارستان كموطن لجنسيات عديدة على مدار قرون حيث عاشت بوئام وانسجام".

وقال رئيس تتارستان: "تحدثنا في الصباح مع البابا فرنسيس. واستذكرت مثال تتارستان، كيف عاشت جميع الجنسيات في بلدنا لقرون عديدة في وئام وانسجام.. إنه لشيء معنوي أن تحتفل بلادنا اليوم بيوم الوحدة الوطنية".

وأضاف رئيس تتارستان أن زعماء العالم والشخصيات الدينية اجتمعوا في المنامة، عاصمة البحرين، لمناقشة قضايا الحوار بين مختلف الأديان.

المصدر: تاس، octagon.media

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