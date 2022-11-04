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قرغيزستان تقترح الحد من الأسلحة على الحدود الداخلية في رابطة الدول المستقلة

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قرغيزستان تقترح الحد من الأسلحة على الحدود الداخلية في رابطة الدول المستقلة
Sputnik
عناصر من الجيش القرغيزي على الحدود مع طاجيكستان (صورة أرشيفية)
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اقترح مارات إيمانكولوف سكرتير مجلس الأمن بقرغيزستان، الحد من كمية المعدات الثقيلة والدبابات المدفعية وراجمات الصواريخ المنتشرة على الحدود بين الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

جاء تصريح المسؤول القرغيزي خلال مشاركته في الاجتماع العاشر لأمناء مجالس الأمن لبلدان رابطة الدول المستقلة في موسكو.

وأشار إيمانكولوف إلى ضرورة تعزيز الثقة المتبادلة داخل رابطة الدول المستقلة وتبادل المعلومات بين الدول حول عدد الوحدات المنتشرة في المناطق الحدودية، إذا كان الأمر لا يتعلق بالحدود الخارجية للرابطة.

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تطرق إيمانكولوف إلى مشكلة التحديات والتهديدات الحالية، مشيرا إلى أنها لا تتضاءل بل إنها "تتحول وتصبح متعددة الاتجاهات وسريعة التطور وأكثر خطورة".

وقال: "يمكن لأي دولة أن تصبح على الفور هدفا أو أداة للعبة جيوسياسية، وعرضة لضربات من مختلف الاتجاهات. ولا يمكن لدولة واحدة أن تتعامل مع مجموعة كاملة من التهديدات بمفردها. لا ينبغي أن يعتمد الأمن الدولي على الطموحات العدوانية لجهة ما ولا بد من التصدي لأية محاولات لزعزعة الاستقرار".

يذكر أن مناطق حدودية بين قرغزستان وطاجيكستان شهدت في سبتمبر آخر وأعنف جولة من المواجهات المسلحة خلفت عشرات القتلى لدى كل من الطرفين.

المصدر: "سبوتنيك"

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