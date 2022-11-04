وكالة: شولتس رفض السفر إلى الصين مع ماكرون

قالت وكالة "رويترز"، إن المستشار الألماني أولاف شولتس رفض السفر إلى الصين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفق الوكالة: "اقترح ماكرون على شولتس أن يذهبا إلى بكين معا لإرسال إشارة عن وحدة الاتحاد الأوروبي، لكن شولتس رفض العرض".

وأشارت المقالة إلى أن، زيارة المستشار إلى بكين جاءت بعد أن سمحت السلطات الألمانية لشركة صينية مملوكة للدولة بالاستحواذ على حصة في محطة ميناء هامبورغ، على الرغم من اعتراضات الشركاء في الاتحاد الأوروبي ومخاوف الولايات المتحدة.

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ونقلت الوكالة عن وانغ يوي، مدير مركز الدراسات الأوروبية بجامعة رينمين الصينية قوله: "هذا اختبار للعلاقات بين الصين وألمانيا وكذلك أوروبا وحتى الغرب. إذا نجحت هذه الزيارة فسيصل ماكرون في غضون شهر".

ووفقا للوكالة، يكمن سبب زيارة شولتس للصين في الوضع الاقتصادي المتردي في ألمانيا - مع تضخم قياسي وركود وشيك.

في 4 نوفمبر، التقى المستشار الألماني بالرئيس الصيني شي جين بينغ وناقش معه العلاقات الثنائية في ظل وضع دولي غير مستقر.

المصدر: نوفوستي