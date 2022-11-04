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رئيسي: غوتيريش اعتذر مني في خضم جائحة كورونا

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رئيسي: غوتيريش اعتذر مني في خضم جائحة كورونا
AFP
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كشف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اعتذر منه لعدم تمكنه من رفع العقوبات المرتبطة بالدواء في خضم جائحة كورونا.

وفي كلمة له من أمام السفارة الأمريكية السابقة بطهران في ذكرى اقتحامها أو ما يعرف رسميا في إيران بيوم "مقارعة الاستكبار العالمي"، قال رئيسي: "إيران تتقدم ورغم العقوبات تنتج احتياجاتها من الأسلحة وحتى الأدوية"، كاشفا أن "أمين عام الأمم المتحدة اعتذر مني لعدم تمكنه من رفع العقوبات المرتبطة بالدواء في خضم الجائحة.. قلت له إننا ننتج 6 أنواع مختلفة من اللقاحات المضادة لكورونا ونصدرها".

وأشار رئيسي إلى أن "العدو يريد عرقلة وإيقاف تقدمنا لكن الشباب والشعب الإيراني لن يسمح بذلك"، مضيفا: "حاولوا عرقلة تصدير النفط وعزل إيران وفشلوا بكل مخططاتهم".

المصدر: RT

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