بلينكن قلق من التوتر المتزايد في الضفة الغربية

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "قلقه الشديد إزاء التوتر المتزايد" في الضفة الغربية.

وفي اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد الذي أقر بهزيمته في الانتخابات التشريعية، عبر بلينكن عن "قلقه الشديد إزاء الوضع في الضفة الغربية لا سيما التوتر المتزايد والعنف وخسارة أرواح بشرية من الاسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأكد ضرورة قيام كل الأطراف بشكل طارىء بوقف تصعيد الوضع".

وحسب وزارة الخارجية الأمريكية، تحدث بلينكن مع لابيد "لتهنئة إسرائيل على انتخابات حرة ونزيهة وشكر رئيس الوزراء على شراكته".

هذا وتشهد الضفة الغربية المحتلة أعنف توتر منذ سنوات فيما تستعد اسرائيل لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها برئاسة بنيامين نتانياهو الذي فاز بغالبية بنتيجة خامس انتخابات تجري خلال أربعة أعوام في البلاد الثلاثاء.

وقتل أربعة فلسطينيين الخميس برصاص الجيش والشرطة الإسرائيليين، أحدهم نفذ هجوما في القدس الشرقية المحتلة، فيما قتل آخر في شمال غرب القدس واثنان في جنين في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي، وسط تصاعد المواجهات وأعمال العنف.

المصدر: "أ ف ب"