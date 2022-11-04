واشنطن: مهاجم زوج بيلوسي يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني

أفادت وزارة الأمن الوطني الأمريكية بأن الرجل المتهم بمهاجمة بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، موجود في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقالت الوزارة إن "إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية ICE، قامت بإصدار إذن "احتجاز هجرة" على المواطن الكندي ديفيد ديبابي إلى سجن مقاطعة سان فرانسيسكو، في 1 نوفمبر بعد اعتقاله في 28 أكتوبر".

وحسب صحيفة "واشنطن بوست" فإن ديبابي، المتهم بمهاجمة بول بيلوسي بمطرقة، هو مواطن كندي دخل الولايات المتحدة في 8 مارس 2008 عبر الحدود بين كاليفورنيا والمكسيك.

يذكر أن "محتجز الهجرة- immigration detainer" هو إشعار تصدره وزارة الأمن إلى وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والولائية والمحلية لإبلاغها بأن دائرة الهجرة والجمارك تخطط لتولي عهدة الفرد المعتقل.

هذا وخرج بول بيلوسي من المستشفى، بعد أن خضع لعملية جراحية يوم الجمعة الماضي بسبب تشقق في الجمجمة وجروح في يديه بعد تعرضه للضرب باستخدام مطرقة من قبل ديبابي، الذي اقتحم منزل آل بيلوسي في سان فرانسيسكو.

المصدر: axios