أنقرة لا تستبعد تعزيز "السيل التركي" بخط أنابيب إضافي

لم يستبعد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إمكانية بناء خط أنابيب آخر لتعزيز خط نقل الغاز "السيل التركي"، في إطار تشكيل مركز لتوزيع الغاز في الجمهورية التركية.

وأضاف المتحدث في مقابلة تلفزيونية: "رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من خلال تقديم اقتراح بناء مركز للغاز في تركيا، أنه سيتم تشكيل خريطة طاقة جديدة في هذا الجزء من العالم على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وطبعا تعتبر تركيا المكان المناسب أكثر من الناحية الجغرافية الطبيعية لهذا الموقع".

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وتابع المتحدث التركي: "في الوقت الراهن يعمل خط السيل التركي، ويمكن تقويته أكثر قليلا ويمكن بناء خط أنابيب آخر، وبعد ذلك يمكن أن تظهر خريطة طاقة جديدة تماما من الشرق إلى الغرب، من الشمال إلى الجنوب. وهذا الأمر لا يعتبر مستحيلا. فكروا بهذا الأمر عبر منظور الأعوام الخمسة أو العشرة القادمة. إذا حدث هذا، فلن تكون تركيا مجرد دولة عبور للغاز، بل ستتحول إلى دولة يتم تحديد سوق الغاز فيها، ويتم تحديد واردات الغاز".

المصدر: تاس