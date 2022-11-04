قراء "شبيغل" الألمانية: زيلينسكي يفتقر إلى الشجاعة لمواجهة بوتين في مجموعة العشرين

انتقد قراء مجلة "شبيغل" الألمانية تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بأنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتمحورت التعليقات في المجلة بأن زيلينسكي ببساطة "يفتقر إلى الشجاعة".

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وكتب أحد القراء، "يرتكب زيلينسكي خطأ. قد يؤدي لقاؤه مع بوتين وبايدن إلى إنهاء الحرب وإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح".

وقال معلق آخر: "من الواضح أنه يخشى اللقاء الشخصي مع بوتين، حيث سيكون من الصعب عليه تبرير إهاناته لروسيا".

ومن ضمن التعليقات: "يصبح الأمر مضحكا من إنذارات زيلينسكي. أوكرانيا دولة مفلسة ومن غير المرجح أن تكون قادرة على دخول مجموعة العشرين، في حين أن روسيا هي واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم. من يجب أن يملي الشروط هنا؟".

"شخص ما يفتقر إلى الشجاعة للقاء بوتين. إنه أمر مفهوم. بعد الكثير من الإهانات ضد بوتين والروس".

"بالطبع ، من حق زيلينسكي ألا يأتي، لكن مثل هذه التصريحات تظهر أنه بحاجة إلى أن يكبر أكثر قليلا".

"فتى لديه أوهام العظمة. الحروب لا تنتهي في ساحة المعركة، بل على طاولة المفاوضات. لقد كان الأمر دائما على هذا النحو. يجب أن يفهم زيلينسكي هذا".

من جهته لم يؤكد الكرملين بعد مشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر في جزيرة بالي الإندونيسية.

المصدر: نوفوستي