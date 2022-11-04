الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لغاراته على قطاع غزة  

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فيديو يوثق الغارات التي نفذتها طائراته على موقع عسكري تحت أرضي في قطاع غزة، قال إنه "يتبع لحماس ويستخدم كمجمع لإنتاج وتطوير قذائف صاروخية".

وقال الجيش الإسرائيلي إن هذه الغارات جاءت ردا على إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، محملا "حماس" مسؤولية ما يجري في قطاع غزة.

وشدد على أن "حماس ستدفع ثمن الخروقات الأمنية ضد دولة إسرائيل".

ومساء الخميس أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته اعترضت صاروخا واحدا على الأقل أطلق من قطاع غزة.

الصورة من وزارة الدفاع الإسرائيلية

وحسب الجيش الإسرائيلي، فإنه تم أيضا "رصد 3 عمليات إطلاق صواريخ فاشلة من قطاع غزة سقطت داخل القطاع، ونتيجة لعمليات الإطلاق تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

ورجحت مصادر إسرائيلية أن يكون "الجهاد الإسلامي" هو من أطلق الصاروخ ردا على اغتيال أحد قادة الجهاد في جنين في وقت سابق الخميس.

الصورة من وزارة الدفاع الإسرائيلية