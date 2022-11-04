إيران: المفاوضات جارية للإفراج عن أرصدتنا المجمدة

أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح آبادي، أن المفاوضات جارية وفق ضوابط خاصة للإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج.

وقال صالح آبادي في تصريح إن "المفاوضات بشأن الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة جارية وفق ضوابطها الخاصة، ونتابع الإفراج عن هذه الأرصدة وسنعلن عنها بالتأكيد في الوقت المناسب"، مشيرا إلى أنه "بعد أن يتم إيداع الأرصدة في الحسابات المحددة من قبلنا، سيجري الإعلان عن ذلك بالتأكيد".

وأفاد بأن "المفاوضات جارية الآن بشكل جيد جدا"، لافتا إلى "أننا نجري مفاوضات مع دول مختلفة في إطار مصمم سلفا وبتنسيق مع وزارة الخارجية".

وأضاف: "سنعلن عن ذلك في الوقت المحدد ونأمل أن نبث أخبارا جيدة في هذا الصدد قريبا".

المصدر: irna