بلينكن يرحب بإفراج السلطات المصرية عن معتقلين سياسيين

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بإفراج السلطات المصرية عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين خلال الأشهر الماضية، وأعرب عن دعمه لمزيد من عمليات العفو والإفراج.

وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر"، إنه أجرى مكالمة "مثمرة" مع نظيره المصري سامح شكري أكد خلالها على تقديره لقيادة مصر في مجال المناخ بينما تستعد لاستضافة قمة المناخ العالمية COP27، التي تعقد خلال الشهر الجاري، والتزامه بـ"تعميق الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر".

I had a productive call with Egyptian Foreign Minister Sameh Shoukry. I underscored my appreciation for Egypt’s climate leadership as Egypt prepares to host #COP27 and my commitment to deepening the U.S.-Egypt Strategic partnership. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 3, 2022

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن"بلينكن رحب بالإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين السياسيين خلال الأشهر الماضية، وأعرب عن دعمه لمزيد من عمليات العفو والإفراج ، وكذلك للخطوات الرامية إلى تعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وحماية الحريات الأساسية للجميع، وأكد على المساهمات الحاسمة للمجتمع المدني، بما في ذلك نجاح مؤتمر (كوب27)".

وتابع البيان: "كما ناقش بلينكن وشكري الجهود المشتركة لتعزيز السلام الإقليمي، بما في ذلك دعم الانتخابات في ليبيا، والجهود المستمرة لضمان تدابير متساوية للازدهار والأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين".

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، إن شكري تلقى اتصالا من بلينكن تناول الترتيبات الخاصة بـCOP27، وأكد شكري أن "مصر اتخذت كافة الترتيبات اللازمة لضمان مشاركة فعالة من جانب الوفود الرسمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ خلال المؤتمر".

وتناول الاتصال موضوعات حقوق الإنسان "حيث حرص وزير الخارجية على استعراض الجهود المصرية المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والقرارات الأخيرة الخاصة بلجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى أهم نتائج الحوار الوطني".

المصدر: CNN