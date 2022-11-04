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مصدر: العمل جار حول الضمانات لتصدير المنتجات الزراعية الروسية

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مصدر: العمل جار حول الضمانات لتصدير المنتجات الزراعية الروسية
Sputnik
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قال مصدر في اسطنبول مطلع على الوضع المتعلق بصفقة الحبوب، إن موضوع تقديم ضمانات لتصدير المنتجات الزراعية الروسية موجود على جدول أعمال تركيا والأمم المتحدة.

ونوه المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي"، بأن العمل مستمر فيما يتعلق باللوجيستيات والتأمين.

في 18 أكتوبر الماضي، ذكر المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن بلاده تلقت ضمانات من واشنطن بخصوص السماح للمنتجات الزراعية الروسية بالدخول إلى السوق العالمية، وحث الولايات المتحدة على الإعلان عن ذلك.

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في وقت سابق، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة اتخاذ في القريب العاجل إجراءات جادة لإلغاء حظر تصدير الأسمدة والحبوب الروسية، وذلك في إطار "صفقة المنتجات".

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بعد محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبعد المحادثات بين وزيري دفاع البلدين، تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة عمل "ممر الحبوب".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء، أن روسيا تستأنف مشاركتها في صفقة الحبوب.

ويتضمن اتفاق الحبوب، الذي تم توقيعه في 22 يوليو من جانب روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا. وسينتهي العمل بالاتفاق في يوم 19 نوفمبر.

المصدر: نوفوستي 

 

 

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