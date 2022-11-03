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كييف تبلغ وكالة الطاقة الذرية بانقطاع الكهرباء عن محطة "جنوب أوكرانيا" الكهروذرية

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كييف تبلغ وكالة الطاقة الذرية بانقطاع الكهرباء عن محطة
Legion-Media Kyodo/Newscom
محطة "جنوب أوكرانيا" الذرية
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن السلطات الأوكرانية أبلغتها بانقطاع الكهرباء عن محطة "جنوب أوكرانيا" الكهروذرية.

وأشارت الوكالة إلى أن المعلومات التي تلقتها من الجانب الأوكراني تشير إلى قطع التيار الكهربائي في واحد من الخطوط الثلاثة بطاقة 750 كيلوفولت، مما أدى إلى خفض طاقة أحد المفاعلات بنسبة 50%.

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ولفتت الوكالة الدولية في بيان لها، إلى أنه تم انقطاع الخط ذاته الذي يزود محطة زابوروجيه الذرية.

وتجدر الإشارة إلى أن محطة "جنوب أوكرانيا" الذرية تقع بالقرب من مدينة يوجنو أوكراينسك في مقاطعة نيكولاييف جنوب أوكرانيا، وفيها 3 مفاعلات للطاقة الكهرذرية.

المصدر: تاس

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