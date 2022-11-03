سيناتور روسي ينتقد تصريحات ستولتنبرغ حول عضوية فنلندا والسويد نيابة عن أعضاء الحلف        

انتقد نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف تصريح أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ حول استكمال فنلندا والسويد الشروط التركية لانضمامهما إلى الحلف، خلافا لما أعلنته أنقرة.

وأوضح كوساتشيف أن إعلان ستولتنبرغ، استيفاء فنلندا والسويد للشروط التركية التي أعاقت انضمامهما للناتو، مخالف لبيان وزارة الخارجية التركية بهذا الشأن.

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وأشار إلى أن مثل هذه التصريحات تكشف مدى التباين في الاستراتيجيات ووجهات النظر بين دول الحلف، ما يشير إلى أن الدول الكبرى المهيمنة على الحلف، مولعة بالحروب الباردة حتى مع بعض أعضائها.

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يذكر أن فنلندا والسويد تقدمتا في الـ18 من مايو بطلب الانضمام إلى الحلف على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، الأمر الذي حظي بقبول 28 دولة ورفضته تركيا وهنغاريا.

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وفي أواخر يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم حول عضوية البلدين للناتو، وتعهدتا بالتعاون التام مع أنقرة، وتطبيق كافة شروطها للانضمام، وفي مقدمتها تسليم تركيا كافة المطلوبين من قيادي الأكراد حاملي جنسيتي البلدين.

المصدر: RT