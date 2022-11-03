"نيويورك تايمز": "تويتر" يبحث إمكانية تقديم رسائل مباشرة مدفوعة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصادرها، أن شركة "تويتر" تبحث في تقديم ميزات مدفوعة على نظامها الأساسي، بما في ذلك إرسال رسائل خاصة إلى مستخدمين معروفين.

ووفقا لها، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر عرض مقاطع الفيديو الفردية ميزات مدفوعة. وبدأت المناقشات حول الميزات المدفوعة فورا بعد استحواذ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك،على الشركة.

وبحسب المنشور، فإن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق ربح سريع، حيث حصل ماسك على قرض بقيمة 13 مليار دولار بفائدة مرتفعة لإتمام الصفقة.

وأشار موظف سابق في شركة الإعلانات البريطانية WPP، في عمود رأي لصحيفة نيويورك تايمز، في وقت سابق إلى أنه بسبب أفكار ماسك لتحويل الشبكة الاجتماعية إلى منصة أكثر حرية للتعبير عن آرائهم ، فقد يتوقف كبار المعلنين تخصيص الأموال للترويج لسلعهم على تويتر.

وقرر ماسك سابقا، رفع رسوم الاشتراك الشهري لمستخدمي تطبيق Twitter Blue من 4.99 دولار لتصبح 19.99 دولار.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" سابقا نقلا عن مصادر مطلعة، أن ماسك أصدر أمرا لموظفيه بالعمل على مدار الساعة للتحقق من الحسابات المدفوعة في تطبيق تويتر.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة The Verge، أن خاصية التحقق في حسابات تويتر ستصبح مدفوعة، وستتاح هذه الخاصية فقط لمستخدمي الصفحات المدفوعة.

وأكد ماسك، أن العمل جار على تحديث عمليات التحقق في الحسابات، وأنه سيكون أمام المستخدمين الذين تم التحقق من حساباتهم بشكل مسبق، 90 يوما لإكمال الاشتراك وإلا فستختفي علامة الاختيار الزرقاء من صفحاتهم.

المصدر: تاس