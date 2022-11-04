الاتحاد الأوروبي يرحب برغبة أرمينيا وأذربيجان في حل خلافاتهما عبر الحوار

رحب جهاز العمل الخارجي الأوروبي برغبة أرمينيا وأذربيجان في حل قضايا الحدود والأمن عبر الحوار.

وذكر جهاز العمل الخارجي الأوروبي ذلك في بيان له عقب المحادثات التي جرت في بروكسل، اليوم الخميس.

إقرأ المزيد

يشار إلى أنه في وقت سابق، اختتم الاجتماع الثالث للجان البلدين حول قضايا ترسيم حدود الدولة وأمن الحدود، برئاسة نائبي رئيس الوزراء مهير غريغوريان وشاهين مصطفاييف، في العاصمة البلجيكية.

بدورها، ورد في بيان وزارة الخارجية الأرمينية، أنها اتفقت وأذربيجان على تسريع تنسيق إجراءات أنشطة لجنة ترسيم الحدود.

المصدر: نوفوستي